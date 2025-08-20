Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε την Τετάρτη διάταγμα κράτησης δύο ημερών εναντίον νεαρού ηλικίας 19 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση τραυματισμού συνομήλικού του, που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 19χρονος τραυματίστηκε κρίσιμα, ενώ βρισκόταν σε ανοιχτό χώρο στάθμευσης οχημάτων, στη Λάρνακα. Ο νεαρός είχε μεταφερθεί αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψαν στοιχεία, βάσει των οποίων εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 19χρονου, ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο στον χώρο στάθμευσης, κατά τον χρόνο τραυματισμού του 19χρονου.

Σημειώνεται ότι, μεταξύ των στοιχείων που προέκυψαν είναι και τα όσα ανέφερε ανακρινόμενος στην Αστυνομία, ο ίδιος ο 19χρονος οδηγός.

Ο νεαρός συνελήφθη λίγο μετά τις 6.00 το απόγευμα της Τρίτης και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης αμελών και απερίσκεπτων πράξεων και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.

Σήμερα ο 19χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για δύο μέρες.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας, σε συνεργασία με την Τροχαία Λάρνακας.

