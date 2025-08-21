Άνδρας ηλικίας 31 ετών από την επαρχία Λευκωσίας έχασε τη ζωή του όταν απώλεσε τον έλεγχο του μηχανοκίνητου αλεξίπτωτου πλαγιάς, με το οποίο πετούσε, σε περιοχή στο Κίτι.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, γύρω στις 08.30 το πρωί της Πέμπτης 21 Αυγούστου, δύο άτομα πετούσαν ο καθένας με το δικό του μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο πλαγιάς (paramotor glider - τύπος ανεμοπτέρου που έχει βενζινοκίνητο κινητήρα με έλικα στο πίσω μέρος), στην παραλιακή περιοχή Παρασόλια στο Κίτι.

Ωστόσο «κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ένας εκ των δύο ενώ πετούσε σε χαμηλό ύψος πάνω από την θάλασσα, απώλεσε τον έλεγχο του paramotor glider με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε βράχο πλησίον της παραλίας».

Στη σκηνή «κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο διαπίστωσε ότι ο 31χρονος χειριστής του ήταν νεκρός».

Την σκηνή επισκέφθηκαν μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου και μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Δυστυχημάτων, η οποία σε συνεργασία με την αστυνομία διερευνά τα αίτια της πτώσης.

Ανακοίνωση για το δυστύχημα εξέδωσε και το ΚΣΕΔ, σημειώνοντας ότι στις 09:05πμ, ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», κατόπιν λήψης πληροφορίας για άτομο σε κίνδυνο στην ακτή Μαζωτού στη Λάρνακα.

Στην περιοχή, αναφέρει, αποστάλθηκε περίπολος του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου και ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

«Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για αεροπορικό ατύχημα με μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο πλαγιάς, ο χειριστής του οποίου μεταφέρθηκε από το ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του» προστίθεται.

Την περαιτέρω διερεύνηση του ατυχήματος ανέλαβε η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων και η Αστυνομία Κύπρου, καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΣΕΔ.

