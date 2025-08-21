Ελληνοκύπριος φαίνεται να πέρασε κατά λάθος στα κατεχόμενα με το αυτοκίνητο του στην περιοχή Στροβιλιών και μόλις αντιλήφθηκε φώτα, τα οποία προέρχονταν από τουρκικό φυλάκιο, έτρεξε και πέρασε στις ελεύθερες περιοχές, έδαφος των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, αφήνοντας πίσω το όχημά του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία των ΒΒ Δεκέλειας, γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης 21 Αυγούστου, Ελληνοκύπριος ηλικίας 32 ετών, από την επαρχία Λευκωσίας, φέρεται να εισήλθε κατά λάθος στα κατεχόμενα με το αυτοκίνητο του στον δρόμο που οδηγεί στα Στροβίλια.

Ο 32χρονος ανέφερε σε κατάθεση του στην Αστυνομία των Βάσεων ότι κινείτο στο δρόμο Λάρνακας – Αμμοχώστου, όταν σε κάποια στιγμή, μπήκε σε χωματόδρομο και εξήλθε του οχήματός του για ολιγόλεπτη στάση.

Ωστόσο, σε κάποια στιγμή, σύμφωνα πάντα με τη κατάθεση του, είδε φώτα να πέφτουν πάνω του οπότε αντιλήφθηκε ότι εισήλθε κατά λάθος στα κατεχόμενα.

Ο 32χρονος ανέφερε επίσης στην Αστυνομία των Βάσεων Δεκέλειας ότι μόλις κατάλαβε ότι τα φώτα προέρχονταν από φυλάκιο των κατεχόμενων, φοβήθηκε και έτρεξε προς την αντίθετη κατεύθυνση, που ήταν περιοχή των Βάσεων, αφήνοντας πίσω το αυτοκίνητο του.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την κατάθεση του άνδρα, οι Τούρκοι στρατιώτες περικύκλωσαν το αυτοκίνητο του.

Την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκαν και οι Αρχές της Δημοκρατίας προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες μέσω των Ηνωμένων Εθνών, για επιστροφή του οχήματος στον 32χρονο ιδιοκτήτη του.

