Τέσσερα πρόσωπα ηλικίας 33, 22, 21 και 20 ετών, συνελήφθησαν από την Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορούσε αρπαγή, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλής και εκβίασης, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 13 Αυγούστου στην περιοχή Αμμοχώστου.

Σε ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρεται ότι «στις 19 Αυγούστου καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από νεαρό ηλικίας 18 ετών, ότι, την 13η Αυγούστου, τέσσερα πρόσωπα τον είχαν κλειδώσει σε δωμάτιο διαμερίσματος ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, αυτοί φέρονται να τον κτυπούσαν σε διάφορα σημεία του σώματος του».

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον τεσσάρων προσώπων, τα οποία εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα όπου διαμένουν στην επαρχία Αμμοχώστου και συνελήφθησαν βάσει δικαστικών ενταλμάτων που εκκρεμούσαν εναντίον τους.

Εντός του διαμερίσματος, «εντοπίστηκαν επίσης δύο 19χρονοι και ένας 23χρονος, οι οποίοι όπως διαφάνηκε από τις εξετάσεις, διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε επίσης ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης και ένα σκεύος κατασκευασμένο ως προς τη χρήση ελεγχόμενου φαρμάκου, τα οποία ο 33χρονος συλληφθείς, φέρεται να παραδέχθηκε ότι είναι δικά του».

Όλοι οι συλληφθέντες, τέθηκαν υπό κράτηση ενώ το ΤΑΕ Αμμοχώστου σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών και την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, συνεχίζουν τις εξετάσεις.

