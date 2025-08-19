Στο πένθος ντύθηκε το Λύκειο Παλουριώτισσας με τον αδόκητο θάνατο του μαθητή Κατζιούλ Καμρουζαμάν, μετά από τροχαίο στο Μπαγκλαντές, όπου βρισκόταν για διακοπές με την οικογένειά του.

Σε ανακοίνωση η διεύθυνση του Λυκείου Παλουριώτισσας αναφέρει ότι «τεράστιο Πένθος για την ξαφνική και άδικη απώλεια του αγαπημένου μας Κατζιούλ – ενός μαθητή της καλοσύνης, της αγάπης και της δοτικότητας.

Είμαστε ακόμη σε σοκ από τον τόσο άδικο και ξαφνικό χαμό του μόλις απόφοιτού μας, μέλους της οικογένειάς μας στο Λύκειο Παλουριώτισσας, Κατζιούλ Καμρουζαμάν. Ο Κατζιούλ είχε μεταβεί με την οικογένειά του για διακοπές στη χώρα του πατέρα του και σκοτώθηκε ψες το βράδυ σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ξάδερφός του και σε αυτό βρίσκονταν συνομήλικα παιδιά.

Αγαπημένε μας Κατζιούλ, οι καθηγητές σου, η Διεύθυνση, οι συμμαθητές του Γ51 και ολόκληρη η σχολική κοινότητα του Λυκείου Παλουριώτισσας δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι δεν θα σε ξαναδούμε, ότι η φωνή και το χαμόγελό σου θα λείπουν από κοντά μας.

Η καλοσύνη σου, η ευγένειά σου, η μεγάλη σου ψυχή και η αγάπη που έδινες απλόχερα σε όλους γύρω σου μένουν ανεξίτηλες μέσα μας. Ήσουν παιδί που άφηνε φως, που έκανε τους άλλους να νιώθουν ασφάλεια και ζεστασιά.

Η απουσία σου αφήνει ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει. Το σχολείο μας θα σε τιμήσει με δράσεις αφιερωμένες στη μνήμη σου, για να μείνει ζωντανή η παρουσία σου ανάμεσά μας.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά σου, στους φίλους σου και στους συμμαθητές σου.

Αντίο, αγαπημένε μας Κατζιούλ. Το σχολείο σου δεν θα σε ξεχάσει ποτέ».

Διαβάστε επίσης: Τραγικές οι λεπτομέρειες του τροχαίου στη Λάρνακα- Φίλοι οδηγός και τραυματίας