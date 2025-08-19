Με αφορμή τα τελευταία εγκαίνια κέντρου υγείας στα κατεχόμενα, η ιστοσελίδα Κίπρις ποστασί γράφει σήμερα ότι τις τελευταίες 3 εβδομάδες έχουν γίνει 3 τέτοιες τελετές για κέντρα υγείας σε Βαρώσι, Λάπηθο και Κυθρέα που έχουν ανακαινισθεί/ ανεγερεθεί με χρήματα της Τουρκίας. Στο δημοσίευμα σημειώνεται ότι οι επικρίσεις που διατυπώνονται υπογραμμίζουν επίσης την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι αναλύσεις πληθυσμού και αναγκών στον σχεδιασμό.

Ο «δήμαρχος» Λαπήθου – Καραβά, Φιράτ Ατασέρ δήλωσε στην Κίπρις ποστασί ότι σε ορισμένες περιοχές οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στον αυξανόμενο πληθυσμό και τις απαιτήσεις υγειονομικής περίθαλψης.

Η Κίπρις ποστασί αναφέρει ότι το πρώτο κέντρο υγείας που εγκαινιάστηκε ήταν εκείνο στο Βαρωσι στις 28 Ιουλίου, με την οικονομική στήριξη του «γραφείου ανάπτυξης και οικονομικής συνεργασίας» (ΚΙΕ) της Τουρκίας που εδρεύει στην «πρεσβεία» στα κατεχόμενα. Στην τελετή ο «υπουργός υγείας», Χακάν Ντίντσγιουρέκ ανέφερε ότι το κέντρο αναπτύχθηκε με σύγχρονο εξοπλισμό για να φιλοξενήσει τον αυξανόμενο πληθυσμό της περιοχής, σε μια έκταση που μπορεί να φιλοξενήσει στο μέλλον κι άλλα κτίρια. Για εκείνο το κέντρο η Τουρκία έδωσε 54 εκ. ΤΛ και τα υπόλοιπα καλύφθηκαν από το ψευδοκράτος.

Το τρίτο κέντρο υγείας στην Κυθρέα εγκαινιάστηκε χθες. Επρόκειτο αρχικά για ανακαίνιση, αλλά τελική έγινε ανακατασκευή λόγω του υψηλού σεισμικού ρίσκου του παλιού κτιρίου. Στην τελετή, όπως και στις προηγούμενες, παρέστη ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ ο οποίος ανέφερε ότι το ψευδοκράτος δυναμώνει καθημερινά μέσω επενδύσεων και στοχεύει να παρέχει υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας, ειδικά στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την ασφάλεια.

Αναφέρθηκε και στο Κυπριακό λέγοντας ότι φυσικά και θέλει μια συμφωνία, «αλλά δεν θα κάνουμε ποτέ συμβιβασμούς στην εθνική μας κυριαρχία. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ την έννοια των μηδενικών στρατιωτών, και μηδενικών εγγυήσεων».

Θα ακολουθήσει ανέγερση κέντρου υγείας στον κατεχόμενο Ταύρο, βόρεια της Βοκολίδας, αλλά και του νέου «γενικού νοσοκομείου» στην κατεχόμενη Κερύνεια.

