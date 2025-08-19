Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στα τουρκικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης η δημοσιοποίηση φωτογραφίας που δείχνει τον Δήμαρχο του Μπόλου, Ταντζού Οζτζάν, σε καζίνο στα κατεχόμενα. Ο ίδιος απάντησε άμεσα, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν εκεί για οικογενειακές διακοπές και ότι τη στιγμή της λήψης παρακολουθούσε ποδοσφαιρικό αγώνα.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, η υπόθεση ήρθε στην επικαιρότητα όταν ο Τούρκος δημοσιογράφος Φερχάτ Μουράτ ανάρτησε στον λογαριασμό του, στην πλατφόρμα X, μια φωτογραφία του Ταντζού Οζτζάν, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, τραβήχτηκε κρυφά το βράδυ της 17ης Αυγούστου 2025 σε καζίνο ξενοδοχείου των κατεχομένων.

Στην ανάρτησή του, ο δημοσιογράφος σχολίασε σε ειρωνικό ύφος πως «ο Δήμαρχος του Μπόλου, Ταντζού Οζτζάν, πρέπει να είναι στρεσαρισμένος λόγω της κατάστασης στο Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (CHP) και ξεδίνει στη Βόρεια Κύπρο» όπως αναφέρθηκε στα κατεχόμενα. Πρόσθεσε ότι ο Οζτζάν «ίσως θέλησε να προσθέσει τον τίτλο "Βασιλιάς των Καζίνο" δίπλα σε αυτόν του "Κυνηγού των Προσφύγων"».

Σημειώνεται ότι ο Ταντζού Οζτζάν, στέλεχος του CHP, είναι ευρέως γνωστός στην Τουρκία για την εθνικιστική και αντιμεταναστευτική ρητορική του.

Απαντώντας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο Ταντζού Οζτζάν χαρακτήρισε την ανάρτηση «πολύ ηλίθια». «Είμαι διακοπές με τη σύζυγό μου και τον γιο μου. Μην ορμάς σαν να βρήκες θησαυρό, δαίμονα. Δεν υπάρχει λόγος για κρυφές φωτογραφίες από πίσω, έβγαλα φωτογραφίες με εκατοντάδες ανθρώπους εκεί», ανέφερε ο Δήμαρχος του Μπόλου. Στην απάντησή του, ο κ. Οζτζάν ισχυρίστηκε ότι στο καζίνο του ξενοδοχείου παρακολουθούσε τον αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας Μπεσίκτας.

