Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την ειδική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι γίνονται διευθετήσεις για συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με την κ. Ολγκίν για το πρωί της 2ας Σεπτεμβρίου.

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η κ. Ολγκίν αναμένεται να βρίσκεται στο νησί μεταξύ 1 και 6 Σεπτεμβρίου, αν και αυτές οι ημερομηνίες δεν είναι ακόμη επιβεβαιωμένες, όπως σημειώθηκε.

Πηγή: KYΠΕ