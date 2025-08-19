Η φετινή σχολική χρονιά ξεκινά με πολύ καλούς οιωνούς, ανέφερε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, σε δηλώσεις της μετά το τέλος συνάντησης το πρωί της Τρίτης στο Υπουργείο για θέματα πυρασφάλειας στα σχολεία.

Συμπλήρωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει εκ νέου συναντήσεις με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ώστε τον Σεπτέμβριο να έρθει στη Βουλή επικαιροποιημένο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των εκπαδιευτικών.

Ερωτηθείσα περί αναφορών από εκπαιδευτικές οργανώσεις για τις εκκρεμότητες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι η φετινή σχολική χρονιά ξεκινά με πολύ καλούς οιωνούς, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με την ενημέρωση από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας έχει ήδη συμπληρωθεί το 98% της στελέχωσης των εκπαιδευτικών.

«Πάντοτε κάθε χρόνο θα έχουμε μικρά ζητήματα, γιατί αυτή είναι η νομοθεσία, η οποία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να μην αποδεχτούν τον διορισμό τους και να πάρει κάποιο χρόνο μέχρι να διοριστούν άλλοι στη θέση τους. Συνεπώς, είμαστε εδώ και καιρό έτοιμοι με τη στελέχωση στα πλαίσια που μπορούμε να προβλέψουμε», σημείωσε σχετικά.

Σε ερώτηση σχετικά με την τοποθέτηση κλιματιστικών στα σχολεία, η Υπουργός είπε ότι η εκτέλεση του προγραμματισμού του Υπουργείου συνεχίζεται ώστε εντός της τριετίας που είχε εξαγγελθεί από την αρχή να έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα σχολεία. «Οι ενδείξεις είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Οι σχολικές εφορείες μόλις πρόσφατα επιβεβαίωσαν τον προγραμματισμό τους», ανέφερε στη συνέχεια.

Συμπλήρωσε ακόμη ότι τα κλιματιστικά έχουν ήδη μπει με τη βοήθεια των γονέων σε όλα σχεδόν τα νηπιαγωγεία κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, όχι μόνο τη φετινή χρονιά, και σχεδόν σε όλα τα λύκεια, με όλες τις αίθουσες να διαθέτουν κλιματισμό κατά τις τελευταίες Παγκύπριες εξετάσεις.

«Ο προγραμματισμός μας πια, ο πολύ επείγων προγραμματισμός, αφορά στα δημοτικά και στα γυμνάσια κυρίως, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του 2026 να ολοκληρωθεί αυτό το εγχείρημα. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα κονδύλια είναι εκεί, στον προϋπολογισμό μας. Η μεθοδολογία έχει πια ξεκαθαριστεί, ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν οι σχολικές εφορείες είναι πια γνωστός, άρα απομένει η υλοποίηση», σημείωσε επί του θέματος.

Ερωτηθείσα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι την άλλη εβδομάδα θα έχει εκ νέου συναντήσεις με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ώστε με βάση το χρονοδιάγραμμα που έδωσε η Βουλή να έρθει ένα επικαιροποιημένο νομοσχέδιο τον Σεπτέμβριο.

«Εδώ σημασία έχει όλοι να δούμε το θέμα στις πραγματικές του διαστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό, αν θέλουμε αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα, όλοι θα πρέπει να το δούμε έτσι, θα πρέπει να κάνουμε υποχωρήσεις. Δεν είναι συνδικαλιστικά τα αιτήματα εδώ, είναι ουσιαστικά, εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά, αφορούν όλη την κοινωνία. Για αυτό θέλουμε μια αλλαγή στο σύστημα αξιολόγησης», εξήγησε στη συνέχεια.

«Όλα τα υπόλοιπα τρέχουν στη βάση του προγραμματισμού μας. Έχουν ήδη ανακοινωθεί οι εμφάσεις στη δημοτική, στη μέση και στην τεχνική. Ήδη ο κόσμος γνωρίζει ακριβώς σε τι θα δώσουμε έμφαση φέτος. Και είναι θέματα ψηφιοποίησης των τεχνολογιών, στα αναλυτικά προγράμματα με λίγα λόγια. Είναι θέματα που έχουν να κάνουν με καινοτομίες, τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, το Τεχνικό Γυμνάσιο, και είναι και θέματα υποδομών. Έχουμε ήδη εξαγγείλει και ενημερώσει όλους πού θα έχουμε εργοτάξια, για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι αρνητικό να έχουμε εργοτάξια όταν φροντίζουμε για την ασφάλεια. Είναι θετικό, γιατί αυτό σημαίνει ανάπτυξη, βελτιωνόμαστε», σημείωσε επί του θέματος.

Σε ερώτηση για τον αριθμό των παραπάνω έργων, η Υπουργός είπε ότι πρόκειται για 17 μεγάλα έργα που έχουν εξαγγελθεί και άλλα 22 περίπου που είναι σε δράση αυτή τη στιγμή.

«Για εμάς είναι σημαντικό ότι έχουν ήδη ανακοινωθεί. Ξέρουν και οι γονείς, ξέρουν και οι εκπαιδευτικοί πού θα έχουν εργοτάξια», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ