Το δημόσιο σχολείο αλλάζει και αλλάζει για να δίνει σε κάθε παιδί τη δύναμη να προχωρήσει, αναφέρει η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, ανακοινώνοντας σειρά δράσεων με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο 'Χ' η κ. Μιχαηλίδου, οι στοχεύσεις μας για ένα αποτελεσματικό και σύγχρονο σχολείο αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. «Στη Μέση, Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση, δίνουμε έμφαση στη μαθητοκεντρική προσέγγιση, με στόχο τη σταδιακή απομάκρυνση από το εξετασιοκεντρικό μοντέλο που επικρατεί για δεκαετίες. Θέλουμε ένα σχολείο που να μορφώνει, να εμπνέει και να είναι δίπλα στο κάθε παιδί», σημειώνει.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2025–2026, προσθέτει, προχωρούμε σε σειρά δράσεων και θεσμών που αποτελούν σημαντικές προτεραιότητές μας.

Σύμφωνα με την ίδια, κάποιες από αυτές είναι πρώτον, η «Επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και περιορισμός της ύλης, ώστε να επικεντρωθούμε στην ουσιαστική γνώση και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων, της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας».

Ήδη, αναφέρει, «ένα σημαντικό ποσοστό της ύλης έχει επικαιροποιηθεί, ενώ σε κάποια μαθήματα χρειάζεται περαιτέρω μείωση και κυρίως εξορθολογισμός».

Δεύτερη δράση είναι η προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης. «Μέσω λογισμικών στο μάθημα και αναβάθμισης του εξοπλισμού στα σχολεία, καλλιεργούμε με προσοχή και έμφαση στην ορθή χρήση τους, τις νέες τεχνολογίες, όπως π.χ. ΤΝ, ρομποτική, κτλ», προσθέτει η κ. Μιχαηλίδου την ανάρτησή της.

Τρίτη δράση, συμπληρώνει, είναι η λειτουργία ολοήμερων Γυμνασίων με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τις επιστήμες και την ελληνική γλώσσα.

Τέταρτη δράση, αναφέρει η Υπουργός Παιδείας, είναι η υλοποίηση της στρατηγικής για τη βία και την παραβατικότητα στο σχολείο, μέσω της προώθησης του «Ασφαλούς Σχολείου» και της εφαρμογής νομοθεσιών.

Επίσης, η κ. Μιχαηλίδου ανακοινώνει δράσεις βελτίωσης της ελληνικής γλώσσας στην τάξη, πιλοτική εφαρμογή του θεσμού του Τεχνικού Γυμνασίου, με έμφαση στην εξοικείωση με τις δεξιότητες τεχνικών επαγγελμάτων, νέων τεχνολογιών, κ.ά. και πρόγραμμα εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας στο Γυμνάσιο (πιλοτικό) όπως και επαναφορά της εβδομάδας εργασίας στη Β' Λυκείου

Η Υπουργός αναφέρεται επίσης στην επέκταση του μαθήματος της χρηματοοικονομικής παιδείας με ώρες διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, την επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής διοίκησης και εκπαίδευσης eΔΕΑ για διευκόλυνση της επικοινωνίας σχολείου - Υπουργείου, σχολείου – οικογένειας και καλύτερης διοίκησης του σχολείου και την βελτίωση των διαδικασιών που ακολουθούνται στις επαρχιακές επιτροπές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, μέχρι την τροποποίηση νομοθεσίας.

Άλλες δράσεις είναι η επαναφορά, σε μεγαλύτερη κλίμακα, της Αγωγής του Πολίτη, με διαθεματική προσέγγιση, η ενδυνάμωση της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας με έμφαση στην αποκέντρωση, τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου, μέσω του σχεδίου βελτίωσης που ήδη έχει γίνει θεσμός, η βελτίωση και αναβάθμιση των σχολείων ειδικού ενδιαφέροντος (Αθλητικό Μουσικό και ολοήμερο στη Μέση Εκπαίδευση).

«Το δημόσιο σχολείο αλλάζει και αλλάζει για να δίνει σε κάθε παιδί τη δύναμη να προχωρήσει» καταλήγει στην ανάρτησή της και παραπέμπει σε αναλυτική ανακοίνωση https://enimerosi.moec.gov.cy/mobile/ypp18868.

Πηγή: ΚΥΠΕ