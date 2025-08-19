Επίθεση κατά λειτουργού σε Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών στη Λεμεσό, καταγγέλλει η Παγκύπρια Συντεχνία «Ισότητα», προειδοποιώντας για λήψη μέτρων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της συντεχνίας, το περιστατικό βίας σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Γερμασόγειας. Πολίτης φέρεται να επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά στο προσωπικό, πετώντας αντικείμενα με σκοπό να σπάσει το προστατευτικό γυαλί της υποδοχής.

Όπως αναφέρεται, ο ιδιωτικός φρουρός που βρισκόταν στον χώρο δεν προέβη σε οποιαδήποτε ενέργεια, ενώ η Αστυνομία κατέφθασε με καθυστέρηση περίπου 30 λεπτών.

«Το περιστατικό αυτό καταδεικνύει για άλλη μια φορά ότι: Οι ιδιωτικοί φρουροί που τοποθετούνται στα γραφεία ΥΚΕ, στην πράξη αποδεικνύεται ότι δεν έχουν τις απαιτούμενες ικανότητες ή εκπαίδευση για διαχείριση κρίσεων», σημειώνεται.

«Η παρουσία τους παρέχει μόνο τυπική και όχι ουσιαστική ασφάλεια. Η απουσία σαφών πρωτοκόλλων συνεργασίας με την Αστυνομία οδηγεί σε επικίνδυνες καθυστερήσεις. Το προσωπικό αναγκάζεται να λειτουργεί υπό καθεστώς φόβου και κατευνασμού, γεγονός που ενισχύει αντί να αποτρέπει τη βία», προστίθεται.

Η «Ισότητα» καλεί το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και την Αστυνομία να λάβουν μέτρα, μεταξύ των οποίων η αντικατάσταση των ιδιωτικών φρουρών με αστυνομικούς και η θεσμοθέτηση πρωτοκόλλου διαχείρισης βίαιων περιστατικών με καταγραφή και περιορισμό της εξυπηρέτησης ταραξιών.

Προειδοποιεί επίσης ότι θα λάβει δυναμικά μέτρα, όπως στάσεις εργασίας και απεργιακών κινητοποιήσεων, άρνησης εξυπηρέτησης πολιτών που επιδεικνύουν βίαιη συμπεριφορά, δημόσια καταγγελία και νομικών ενεργειών για την προστασία των μελών της.

Διαβάστε επίσης: Τραγικές οι λεπτομέρειες του τροχαίου στη Λάρνακα- Φίλοι οδηγός και τραυματίας

Πηγή: ΚΥΠΕ