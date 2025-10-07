Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία "BARBARA" και κέντρο το Βόρειο Αιγαίο, κινείται ανατολικά και το μέτωπο που το συνοδεύει αναμένεται να επηρεάσει το νησί το βράδυ της Τρίτης.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοανατολικά παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και τα δυτικά παράλια, γύρω στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κυρίως από τα μεσάνυχτα και μετά, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά και σε άλλες περιοχές. Σε καταιγίδα οι άνεμοι πιθανό να ενισχύονται και να μεταβάλλονται, ενώ δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα σε προσήνεμες περιοχές παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στην περιοχή θα πνέουν ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί άνεμοι. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μέχρι την Πέμπτη πτώση, κυρίως στο εσωτερικό και τα ορεινά για να κυμανθεί αισθητά πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Παρασκευή θα σημειώσει μικρή άνοδο.