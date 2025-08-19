Σχεδόν 57% αύξηση είχαν στο ψευδοκράτος τα φετινά έσοδα από «φόρους» σε σχέση με πέρυσι για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του «υπουργείου οικονομικών», τα «φορολογικά» έσοδα την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2024 είχαν ανέλθει στα 19 δισ. 462 εκ ΤΛ. Το αντίστοιχο διάστημα αυξήθηκαν κατά 56,85% στα 30 δισ. 527 εκ ΤΛ.

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, το 72,2% των τοπικών εσόδων μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2025 προήλθε από «φορολογικά έσοδα» και το «υπουργείο οικονομικών» για να καλύψει το έλλειμα στον προϋπολογισμό εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα «φορολογικά» έσοδα.

Όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα, τα ανακοινωθέντα «φορολογικά» έσοδα και οι ρυθμοί αύξησης όλων των τοπικών εσόδων υπολογίστηκαν ότι ήταν πάνω από τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού που ανακοίνωσε η «στατιστική υπηρεσία», η οποία είχε ανακοινώσει τον ετήσιο πληθωρισμό για την περίοδο Ιουνίου 2024-Ιουνίου 2025 στο 35,78%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η αύξηση κατά 73,89% των εσόδων από «άμεσους φόρους» διπλασίασε τον «επίσημο» ρυθμό πληθωρισμού. Διαπιστώθηκε επίσης ότι τα έσοδα από «έμμεσους φόρους» αυξήθηκαν πάνω από τον πληθωρισμό.

Τα ανακοινωθέντα στοιχεία δείχνουν ότι τα έσοδα από «άμεσους φόρους» αυξήθηκαν από 8,7 δισ. σε 15,2 δισ. ΤΛ, ενώ τα έσοδα από «έμμεσους φόρους» αυξήθηκαν κατά 42,9% από 1,6 δισ. σε 15,5 δισ. ΤΛ.

Η αύξηση κατά 100% στις εισπράξεις «ΦΠΑ» στην εγχώρια αγορά, προστίθεται, αποκαλύπτει την έκταση των υπερβολικών αυξήσεων τιμών που επιβάλλονται σε αγαθά και υπηρεσίες. Οι εισπράξεις «ΦΠΑ» είχαν ανέλεθει σε 1,872 δις ΤΛ το 2024, ποσό που φέτος ξεπέρασε τα 3,742 δις ΤΛ.

Επιπλέον, η ετήσια αύξηση των εσόδων από τον «φόρο εισοδήματος» που ξεπέρασε το 80% και η αύξηση των εσόδων από τον εταιρικό «φόρο» που ξεπέρασε το 66%, σημειώνεται στα τ/κ δημοσιεύματα ως σημαντική εξέλιξη.

Στο μεταξύ, ο κατώτατος μισθός, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου, ύψους 51.202 ΤΛ μεικτά και 44.546 ΤΛ καθαρά, έχει επίσης οδηγήσει σε αυξήσεις σε πολλά «κρατικά» τέλη χαρτοσήμου, τέλη και πρόστιμα.

Πολλά «φορολογικά» στοιχεία που σχετίζονται με τον κατώτατο μισθό έχουν αυξηθεί κατά το ίδιο ποσό με την αύξηση μισθών, δηλαδή κατά 17,79%. Αυτές οι νέες αυξήσεις αναμένεται να αυξήσουν και τα έσοδα του «υπουργείου οικονομικών», όπως σημειώνεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ