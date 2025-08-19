Ο ΔΗΣΥ σε ανακοίνωση του που εξέδωσε, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παρουσιάζει τις φορολογικές ελαφρύνσεις €200εκ ως «τρύπα» στα δημόσια ταμεία και καλεί σε ουσιαστικό διάλογο για μεταρρύθμιση χωρίς υπερεξουσίες.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η κυβέρνηση – μέσω δημοσιευμάτων – παρουσιάζει τις φορολογικές ελαφρύνσεις ύψους €200εκ που η ίδια πανηγυρικά εξήγγειλε ως «τρύπα» στα δημόσια ταμεία και απαιτεί ως «αντάλλαγμα» την παραχώρηση νομοθετικών υπερεξουσιών τις οποίες παρουσιάζει ως «μέτρα κατά της φοροδιαφυγής».

Εάν η κυβέρνηση θέλει να κλείσει κάποια «τρύπα», καλό θα ήταν να εστιάσει στην πολύ μεγαλύτερη διόγκωση του κρατικού μισθολογίου και των ανελαστικών δαπανών, παρά στη λελογισμένη και αναμενόμενη ελάφρυνση για φυσικά πρόσωπα και κυπριακές επιχειρήσεις.

Η ακύρωση φορολογικών ρυθμίσεων που έμπρακτα έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη - φέρνοντας σημαντικά φορολογικά έσοδα - δεν μπορεί να ταυτίζεται με την πάταξη της φοροδιαφυγής και θα έχει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Καλούμε την κυβέρνηση να εμπλακεί με θετική διάθεση στο διάλογο με τους φορείς της οικονομίας και να εστιάσει στην ουσία των προτεινόμενων φορολογικών αλλαγών τις οποίες ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε επί της αρχής κρίνει θετικές. Αυτή η στάση όμως, δεν μπορεί να θεωρείται από κανένα ως λευκή επιταγή.

