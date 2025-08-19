Σε ανακοίνωση του ο ΔΗΣΥ καλεί την κυβέρνηση να επιταχύνει τις επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η αβεβαιότητα και το υψηλό κόστος ηλεκτρισμού παραμένουν λόγω καθυστερήσεων και παραλείψεων.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Εδώ και 2 και πλέον χρόνια επαναλαμβάνουμε φορτικά πως προτεραιότητα στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης θα έπρεπε να ήταν η αποθήκευση ενέργειας, το κόστος της οποίας έχει πλέον μειωθεί σημαντικά.

Με συστήματα αποθήκευσης είναι εφικτό να πετύχουμε:

- ⁠μείωση των ρύπων και συνεπώς μείωση του κόστους ηλεκτρισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

- ⁠επάρκεια ρεύματος στις ώρες αιχμής

- ⁠εξάλειψη των αποκοπών της παραγωγής από φωτοβολταϊκά

- ⁠περαιτέρω ενθάρρυνση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών για ανακούφιση των καταναλωτών

Αντί αυτού παρατηρούμε μια συνεχή μετάθεση των χρονοδιαγραμμάτων με το κόστος και την αβεβαιότητα να παραμένουν. Η κυβέρνηση οφείλει να εστιάσει επιτέλους στις επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας και να επιταχύνει τις διαδικασίες.