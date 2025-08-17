Σε προκαταρκτικό στάδιο βρίσκονται οι εξετάσεις της Αστυνομίας για τη γυναικοκτονία με θύμα 34χρονη και την απόπειρα φόνου 14χρονου, δήλωσε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Επιχειρήσεων Πάφου Μιχάλης Νικολάου, προσθέτοντας πως ακόμη είναι πρόωρο να γίνει αναφορά σε διαλεύκανση των αιτίων.

Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, γύρω στις 17:30 της Κυριακής διεπράχθη φόνος με θύμα 34χρονη και απόπειρα φόνου με θύμα 14χρονο στη Χλώρακα.

Φερόμενος ως δράστης είναι ο συμβίος της δολοφονηθείσας, ηλικίας 53 χρόνων, ο οποίος στη συνέχεια φέρεται να αυτοτραυματίστηκε και μεταφέρθηκε από μέλη της Αστυνομίας στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για περίθαλψη.

Στο ΓΝ Πάφου μεταφέρθηκε και ο 14χρονος, ο οποίος είναι γιος της δολοφονηθείσας. Ο 14χρονος φέρεται να τραυματίστηκε από τον 53χρονο στην προσπάθεια του να τον αποτρέψει να τραυματίσει τη μητέρα του.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί και στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστές και μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομία για συνέχιση των εξετάσεων.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Νικολάου σημείωσε πως ο φερόμενος ως δράστης δεν φαίνεται να είχε απασχολήσει την Αστυνομία στο παρελθόν, ωστόσο, όπως είπε, αυτό θα διερευνηθεί περαιτέρω.

