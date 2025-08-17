Υπόθεση φόνου γυναίκας στη Χλώρακα διερευνά το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Σίγμα, Μάριο Ιγνατίου, 53χρονος αλλοδαπός άνδρας φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 34χρονη σύζυγό του το απόγευμα της Κυριακής.

Πληροφορίες φέρουν τον άντρα να αποπειράθηκε στη συνέχεια να θέσει τέρμα στη ζωή του.

Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης τραυμάτισε και τον 14χρονο γιο της άτυχης γυναίκας, ο οποίος διακομισθηκε επίσης στο Νοσοκομείο.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται η άφιξη ιατροδικαστών και της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης και απόπειρα φόνου.

Διαβάστε επίσης: Φωτιά Πάφος: Στήθηκε συντονιστικό κέντρο-Ενεργοποιήθηκαν «Πυρσός» και «Ίκαρος»