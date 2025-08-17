Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή της Τσάδας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί σταθμοί Πάφου και Αγροτικούς. Ενισχύονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικές από επαρχίες Λάρνακας , Λεμεσού , Λευκωσία και ΕΜΑΚ.

Επιπρόσθετα συνδράμουν με αριθμό οχημάτων το Τμήμα Δασών Πολιτική Άμυνα, Επαρχιακή διοίκηση Πάφου , η Υπηρεσία Θήρας και διάφορες εθελοντικές ομάδες. Έχει ενεργοποιηθεί το Ίκαρος 2 που αφορά πτητικά μέσα.

Ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής κατευθύνεται στο Συντονιστικό Κέντρο Ζήνων και έχει ενεργοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο ΠΥΡΣΟΣ.

Προστατευθήκαν από τις δυνάμεις πυρόσβεσης κατά την εξέλιξη της πυρκαγιάς κατοικίες.

Σημειώνεται πως στην περιοχή πνέουν άνεμοι καθιστώντας το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.

Τα αίτια της πρόκλησης της φωτιάς θα διερευνηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο και μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Λόγω της πυρκαγιάς έχουν κλείσει δρόμοι στην περιοχή. Συγκεκριμένα, έχουν κλείσει για την κυκλοφορία ο δρόμος Πόλης Χρυσοχούς με κατεύθυνση την Πάφο, στο ύψος Στρουμπιού (περιοχή Λεμονάρης), καθώς και ο κύριος δρόμος Μεσόγης προς Τσάδα.

Σημειώνεται ότι στα σημεία βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

«Αστραπιαία επεκτάθηκε η φωτιά»

Σε διάστημα πέντε λεπτών η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Τσάδα επεκτάθηκε αστραπιαία, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Μάριο Ιωάννου, ο οποίος δήλωσε πως η πυρκαγιά, για κατάσβεση της οποίας επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, τώρα φαίνεται "να έχει περιοριστεί".

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Ιωάννου ανέφερε πως χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απετράπησαν τα χειρότερα, αφού η φωτιά είχε πλησιάσει απειλητικά κατοικίες.

Οπως δήλωσε, μετά από επίμονες προσπάθειες της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Αμυνας έγινε κατορθωτή η απομάκρυνση κατοίκου, που δεν επιθυμούσε να εγκαταλείψει την κατοικία του.

Τόσο ο κάτοικος της Τσάδας όσο και η κατοικία του δεν έπαθαν οτιδήποτε, διευκρίνισε ο κοινοτάρχης.

Η πυρκαγιά κατέκαψε, σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση, σημειώνοντας ωστόσο πως λόγω του δύσβατου της περιοχής το έργο της κατάσβεσης κατέστη δύσκολο.

Η φωτιά, όπως εξήγησε, ξεκίνησε χαμηλά προς την Τάλα και επεκτάθηκε προς την κοινότητα του και συγκεκριμένα μεταξύ της περιοχής Τσάδας και Κοίλης. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν πυροσβεστικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

«Περιορίστηκε αλλά δεν τέθηκε υπό έλεγχο»

Περιορίστηκε η φωτιά στην περιοχή μεταξύ Τσάδας και Κοίλης αλλά ακόμη δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κ.Σ. Κοίλης Μιχαλάκη Ευθυμίου, ο οποίος είπε πως κλήθηκαν να εκκενώσουν την κοινότητα ωστόσο δεν προχώρησαν στην απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς τους λέχθηκε ότι "δεν απειλούνται κατοικίες στην Κοίλη".

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Ευθυμίου ανέφερε πως η φωτιά εκδηλώθηκε στις 15:24 στο αργάκι που ξεκινά από την Τρεμιθούσα και καταλήγει μεταξύ Τσάδας και Κοίλης.

Κινδύνεψε η εκκλησία του Προφήτη Ηλία στην περιοχή του Μελισσόβουνου ωστόσο χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απετρέπηκαν τα χειρότερα, όπως είπε.

Επίσης, συνέχισε, απειλήθηκαν κατοικίες ]αλλά και φωτοβολταϊκό πάρκο. Η περιοχή έχει άγρια βλάστηση και ξηρά χόρτα, είπε σημειώνοντας πως η φωτιά επεκτάθηκε αστραπιαία νοτιοανατολικά στην Τσάδα.

"Η φωτιά δεν έφτασε στα χώματα της Κοίλης. Αν και κλήθηκε η κοινοτική αρχή για εκκένωση της κοινότητα", σημείωσε. Ωστόσο, συνέχισε, όταν τους εξηγήθηκε ότι δεν απειλούνται κατοικίες στην Κοίλη, η κοινοτική αρχή δεν προχώρησε στην εκκένωση της κοινότητας.

Ο κ. Ευθυμίου σημείωσε πως "η επέμβαση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων ήταν άμεση με αποτέλεσμα να αποτραπούν τα χειρότερα".