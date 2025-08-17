Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε όχημα, καθώς και σε εξοπλισμό του συστήματος φωτοεπισήμανσης, μετά από σχετική καταγγελία που υποβλήθηκε χθες το βράδυ, από εργαζόμενο της εταιρείας, η οποία έχει τη διαχείριση των κινητών καμερών φωτοεπισήμανσης.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 11.00 το βράδυ του Σαββάτου, ενώ ο παραπονούμενος βρισκόταν εντός του οχήματος, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε περιοχή στη Λακατάμεια, για έλεγχο τροχαίας, άγνωστα του πρόσωπα χτύπησαν με αντικείμενο το πίσω μέρος του οχήματος, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν ζημιές στο όχημα, καθώς και στο σύστημα φωτοεπισήμανσης.

Στην περιοχή διενήργησαν εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, με το ΤΑΕ Λευκωσίας να διερευνά την υπόθεση.

