Μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη γυναίκας ηλικίας 37 ετών, το απόγευμα χθες Σάββατο [16/08], δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης κατοικίας και κλοπής.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, η διάρρηξη διαπράχθηκε τον Νοέμβριο, 2024, σε κατοικία στη Λάρνακα. Από την κατοικία κλάπηκαν ηλεκτρικές συσκευές.

Η 37χρονη ανακρίθηκε και αφού κατηγορήθηκε γραπτώς αφέθηκε ελεύθερη αργότερα χθες, για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου, για εκδίκαση της υπόθεσης.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας

