Διάταγμα πενθήμερης κράτησης εναντίον τριών προσώπων σχετικά με την υπόθεση απαγωγής 22χρονου από το Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου, εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.

Οι τρεις άντρες, ηλικίας 32, 29 και 26 ετών, προσάχθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας σήμερα.

Τα αδικήματα που διερευνώνται εναντίον των τριών υπόπτων αφορούν απαγωγής, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν χθες, βάσει δικαστικών ενταλμάτων, στη σύλληψη των τριών ατόμων.

Ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Η απαγωγή του 22χρονου, από το Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου είχε καταγγελθεί στην Αστυνομία στις 13 Αυγούστου.

Πηγή: ΚΥΠΕ