Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά τα αδικήματα της απαγωγής, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης κ.ά., μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν χθες, βάσει δικαστικών ενταλμάτων, στη σύλληψη τριών προσώπων.

Πρόκειται για άντρες ηλικίας 32, 29 και 26 ετών, οι οποίοι τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους.

Ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις.

