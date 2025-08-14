Υπόθεση φερόμενης απαγωγής άνδρα ο οποίος διαμένει στο Κέντρο Φιλοξενίας Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου, διερευνά η Αστυνομία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία από τις μέχρι τώρα εξετάσεις, φαίνεται ότι αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία πρόσωπα, παρέλαβε τον Σύρο, από το Χώρο Φιλοξενίας στην Κοφίνου, αφού προηγουμένως είχαν επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικώς.

Στη συνέχεια τα τρία πρόσωπα μετέφεραν τον άνδρα στην Λεμεσό, όπου φέρεται να τον κτύπησαν και στην συνέχεια γύρω στις 22:30 χθες βράδυ, τον μετέφεραν πίσω στην Κοφίνου.

Από το θύμα λαμβάνεται κατάθεση ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας για εξετάσεις.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

