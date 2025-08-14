Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές τα ξημερώματα στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε εμπρησμός τεσσάρων αυτοκινήτων σε υποστατικό γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων στον παραλιακό δρόμο Πύλας.

Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις φαίνεται ότι δυο άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο προσέγγισαν το σημείο και έβαλαν φωτιά στα αυτοκίνητα αφού τα περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο φρουρός ασφαλείας του υποστατικού, άκουσε αριθμό πυροβολισμών χωρίς όμως οποιοδήποτε τραυματισμό, καθώς δεν φαίνεται να ρίχθηκαν εναντίον του.

Η σκηνή αποκλείστηκε και οι εξετάσεις συνεχίζονται.

