Ενας άντρας ηλικίας 30 χρονών έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ βρισκόταν για κολύμπι σε παραλία της Λέμπας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 19:30, ένας 30χρονος, που βρισκόταν σε παραλία της Λέμπας με φίλους του φέρεται να εισήλθε μόνος του στη θάλασσα.

Λίγα λεπτά αργότερα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Έγιναν προσπάθειες ανάνηψης του χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε τον 30χρονο στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου, όπου ο επί καθήκοντι ιατρός διαπίστωσε τον θάνατο του.

Τα αίτια του θανάτου του αναμένεται να διαπιστωθούν με τη διενέργεια νενομισμένης νεκροτομής σε μεταγενέστερο στάδιο.

