Σε τραγωδία εξελίχθηκε η θαλάσσια εξόρμηση 30χρονου άνδρα από το Καμερούν, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός από παραλία στην περιοχή Λέμπας.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της Αστυνομίας, γύρω στις 19:30 ο νεαρός, που βρισκόταν στην περιοχή μαζί με ομοεθνείς του, εισήλθε μόνος του στη θάλασσα. Λίγα λεπτά αργότερα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ στην Πάφο, Μάριο Ιγνατίου, ασθενοφόρο τον μετέφερε άμεσα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, όπου ο επί καθήκοντι ιατρός διαπίστωσε τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από το ΤΑΕ Πάφου.