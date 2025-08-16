Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απαίτησε η Ουκρανία να αποχωρήσει από την ανατολική ουκρανική επαρχία Ντονέτσκ ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας, αλλά δήλωσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μπορούσε να παγώσει τις υπόλοιπες γραμμές του πολεμικού μετώπου αν ικανοποιηθούν οι βασικές του απαιτήσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Ο Πούτιν έκανε την πρόταση αυτή κατά τη σύνοδο κορυφής που είχε με τον Τραμπ στην Αλάσκα, ανέφεραν οι FT, επικαλούμενη τέσσερα άτομα με άμεση γνώση των συνομιλιών.

Σε αντάλλαγμα για την ουκρανική επαρχία του Ντονέτσκ, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι θα παγώσει τις γραμμές του πολεμικού μετώπου στις νότιες ουκρανικές επαρχίες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

