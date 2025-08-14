Γύρω στις 3:50 σήμερα τα ξημερώματα, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, για φωτιά σε οχήματα εταιρείας ενοικιάσεως, στον δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας. Στο σημείο, έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι από τη φωτιά, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε τέσσερα οχήματά, ενώ σύμφωνα με τον φρουρό ασφαλείας του μέρους, ρίχθηκε πυροβολισμός εναντίον των γραφείων της εταιρείας.

Από περαιτέρω εξετάσεις σήμερα στη σκηνή, εξασφαλίστηκε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία, περί ώρα 3:30π.μ. όχημα προσέγγισε τον χώρο της υπό αναφορά εταιρείας, από το οποίο κατέβηκαν δύο πρόσωπα, εκ των οποίων ο ένας κρατούσε πιστόλι, ενώ ο δεύτερος κρατούσε παγούρι με εύφλεκτη ύλη. Το πρόσωπο το οποίο κρατούσε το πιστόλι, έριξε έναν πυροβολισμό προς το μέρος του φρουρού ασφαλείας, ο οποίος κατά τον δεδομένο χρόνο βρισκόταν εντός των γραφείων της εταιρείας, με την βολίδα να καταλήγει σε παρακείμενη με αυτόν κολώνα. Στη συνέχεια, υπό την απειλή του πιστολιού, ο δράστης καθήλωσε στο έδαφος τον φρουρό ασφαλείας, ενώ το δεύτερο πρόσωπο, περιέλουσε με εύφλεκτη ύλη τέσσερα οχήματα και στη συνέχεια έθεσε φωτιά σε αυτά.

Η σκηνή, εξετάστηκε από μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών και παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων μεταξύ των οποίων, ένας κάλυκας και μία βολίδα φυσιγγίου πυροβόλου όπλου. Από τον πυροβολισμό, ο φρουρός ασφαλείας δεν τραυματίστηκε .

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας, συνεχίζει τις εξετάσεις.

