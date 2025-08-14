Αυστηρές συστάσεις Τμήματος Δασών προς το κοινό με αφορμή παρατεταμένο καύσωνα και κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών

Σε αυστηρές συστάσεις προς το κοινό προβαίνει το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με αφορμή τον παρατεταμένο καύσωνα και τον κίνδυνος εκδήλωσης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών, που παραμένουν σε επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού».

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Τμήμα Δασών καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ τονίζει ότι αν θα προβούν σε άναμμα κάρβουνων για την ετοιμασία φαγητού, να τα ανάψουν εντός ειδικά διαρρυθμισμένων χώρων, που να είναι απόλυτα ασφαλείς.

Προτρέπει το κοινό όπως αποφύγει να ανάψει ξύλα, γιατί συνιστούν μεγαλύτερο κίνδυνο, ενώ τέλος το καλεί να βεβαιωθεί ότι έχουν σβήσει τα κάρβουνα και η φωτιά εντελώς, με το πέρας του ψησίματος του φαγητού τους.

Εξάλλου, συστήνει όπως αποφεύγεται αυστηρά η χρήση εργαλείων, μηχανημάτων ή συσκευών σε ανοικτούς υπαίθριους χώρους στην ύπαιθρο, που κατά τη χρήση τους προκαλούν θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα και δύναται να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Πηγή: ΚΥΠΕ