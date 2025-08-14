Εξαιρετικά υψηλός ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης πυρκαγιών, τονίζει την Πέμπτη η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία προβαίνει σε έκτακτες συστάσεις λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.

Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου αναφέρει ότι ιδιαίτερα το επόμενο τριήμερο των αργιών, κατά το οποίο πιθανόν το κοινό να δραστηριοποιείται στην ύπαιθρο, απευθύνει θερμή έκκληση όπως είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, αποφεύγοντας δραστηριότητες και ενέργειες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Θερμή παράκληση απευθύνει σε όποιον αντιληφθεί καπνό ή φωτιά να ενημερώνει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 ή το Τμήμα Δασών στον αριθμό 1407, αναφέροντας την ακριβή τοποθεσία έναρξης της πυρκαγιάς, για άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση.

Επιπρόσθετα, προτρέπει το κοινό σε περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται ενέργειες που ενδέχεται να υποδηλώνουν κακόβουλη ή εσκεμμένη πρόκληση πυρκαγιάς, να ενημερώνει άμεσα την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ