Έρευνα για τα όσα κατήγγειλε δημοσίως ο μετεωρολόγος, Έρικ Κίτας, σε σχέση με την στιχομυθία του με στρατιωτικό της Ε.Φ την ημέρα της φονικής πυρκαγιάς στη Λεμεσό - διέταξε ο αρχηγός του στρατεύματος Γεώργιος Τσιτσικώστας.

Η δήλωση του Έρικ Κίτα στο κανάλι 6 και στην εκπομπή «Ελεύθερα κι Ωραία» στις 30 Ιουλίου.

Μόλις είδα το μέτωπο να μπαίνει μέσα στο Σούνι, γνωρίζοντας εκεί τη βλάστηση (…) το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν “εννά καεί κόσμος”.

Ακολούθως, βλέπω έναν στρατιωτικό, ο οποίος ήρθε και στεκόταν μέσα στη μέση του δρόμου και τον προσεγγίζω και του λέω «φίλε, τα αυτοκίνητα πάνε κατευθείαν στο μέτωπο, ε να καεί κόσμος».

Μου λέει «πε μου πόθεν ε νσ φύω τον υπουργό».

Κι εγώ απαντώ του: “Εγώ λέω σου ε να καεί κόσμος, κι εσύ λέεις μου για τον Υπουργό;»

Και μου λέει ο στρατιωτικός: «Στα … αν καεί κόσμος»

Διαβάστε ακόμη: Καταγγελία Κίτα: Είπα σε στρατιωτικό θα καεί κόσμος - Απάντησε «στα @@@ μου»

Σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερος η διερεύνηση έχει στόχο να διαπιστώσει κατά πόσον προκύπτουν ενδεχόμενες πειθαρχικές ευθύνες σε βάρος ταξίαρχου, που φέρεται να είχε την απρεπή συμπεριφορά.

Πηγές του Υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσαν στο ΣΙΓΜΑ το δημοσίευμα, αναφέροντας ότι η διοικητική έρευνα διατάχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Η έρευνα, μάλιστα ανατέθηκε στον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, Ανδρέα Χαραλάμπους.