Συστάσεις για ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των αρνητικών συνεπειών από τον καύσωνα παρέχει προς το κοινό η Πολιτική Άμυνα μετά και από την κόκκινη προειδοποίηση που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, με ισχύ από τις 11:00 μέχρι τις 17:00 σήμερα.

Συγκεκριμένα η Πολιτική Αμυνα καλεί το κοινό να αποφεύγει άσκοπες μετακινήσεις, βαριές σωματικές εργασίες κάτω από τον ήλιο, την ηλιοθεραπεία, το βάδισμα για πολλή ώρα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο. Επίσης προτρέπει όπως αποφεύγονται χώροι όπου επικρατεί συνωστισμός.

Η ΠΑ καλεί το κοινό να προτιμά δροσερά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα, να προστατεύει το κεφάλι με καπέλο και να κάνει χρήση γυαλιών ηλίου καλής ποιότητας που προστατεύουν από την αντανάκλαση του ήλιου.

Σύσταση γίνεται και για μικρά και ελαφρά γεύματα, πλούσια σε φρούτα και λαχανικά και φτωχά σε λίπη καθώς και για άφθονο νερό και χυμούς φρούτων και λαχανικών.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τα οινοπνευματώδη ποτά, τις απότομες εναλλαγές της θερμοκρασίας και να χρησιμοποιούν τεχνητά μέσα αερισμού (ανεμιστήρες) ή σύστημα κλιματισμού".

Τέλος η ΠΑ καλεί τους πολίτες να απευθύνονται στον ιατρό τους για προβλήματα υγείας που ενδεχομένως να παρουσιαστούν και να μεριμνούν για συγγενικά ή άλλα κοντινά τους πρόσωπα που είναι ηλικιωμένα ή χρήζουν φροντίδας.

Πηγή: ΚΥΠΕ