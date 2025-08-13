Το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε προειδοποίηση κόκκινου επιπέδου για ακραία μέγιστη θερμοκρασία, η οποία θα ισχύει από τις 11:00 μέχρι τις 17:00 σήμερα, Τετάρτη. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 45°C στο εσωτερικό και τους 36°C στα ψηλότερα ορεινά.

Επιπλέον, το Τμήμα Δασών, σε ανακοίνωσή του, προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος πρόκλησης δασικών πυρκαγιών σήμερα είναι σε επίπεδο «κόκκινου συναγερμού». Το Τμήμα Δασών υπογραμμίζει ότι η πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συνιστά αδίκημα το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές.

Απευθύνει έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Σημειώνει επίσης ότι σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά καλείται να τηλεφωνήσει άμεσα στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).

Αναλυτικά η πρόγνωση καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος αλλά και ιδιαίτερα θερμός, ενώ παροδικά θα εμφανίζονται λίγες αυξημένες μέσες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και αρχικά τοπικά βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη ενώ στα δυτικά τοπικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 45 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 38 στα ανατολικά και τα νότια παράλια και γύρω στους 36 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη ενώ στα δυτικά τοπικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος αλλά και ιδιαίτερα θερμός. Την Παρασκευή, ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και τα ορεινά, για να παραμείνει όμως πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές ενώ το Σάββατο θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.