Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, σε οδική σύγκρουση που συνέβη στη Λεμεσό, το βράδυ που πέρασε, διερευνά η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, 30 λεπτά μετά τα μεσάνυκτα, το βράδυ που πέρασε, ενώ ο 17χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα 149 κυβικών, στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, στη Λεμεσό, φτάνοντας στη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση με την οδό Πέτρου Τσίρου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, που οδηγούσε στην οδό Πέτρου Τσίρου, άντρας ηλικίας 31 ετών.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ ο 17χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, με αιμορραγία. Νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να είναι κρίσιμη, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις

