€26.500.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Πέμπτης 14/08/2025 μετά το τζακ ποτ που σημειώθηκε κατά τη σημερινή διαλογή της 2948ης κλήρωσης του τζοκερ.

Επίσης, τέσσερα τυχερά δελτίά βρέθηκαν στη 2η κατηγορία, τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000,00 για κάθε επιτυχία.

Δύο από τα τυχερά πεντάρια εντοπίστηκαν στην Κύπρο και συγκεκριμένα το ένα στον Πρωταρά και το άλλο στη Δερύνεια.

