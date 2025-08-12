Το Τμήμα Δασών πληροφορεί το κοινό ότι αύριο Τετάρτη 13 Αυγούστου, 2025 ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών, θα είναι σε επίπεδο «ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ».

Τονίζεται ότι, η πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον Περί Δασών Νόμο και τον Περί Πρόληψης και Κατάσβεσης Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμο, συνιστά αδίκημα το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές.

Απευθύνεται θερμότατη έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Τέλος, σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά καλείται να τηλεφωνήσει άμεσα στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).

