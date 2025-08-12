Με εντυπωσιακή ακρίβεια και ταχύτητα, τα πληρώματα των πτητικών μέσων κατάφεραν να αποτρέψουν την εξάπλωση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε τις πρωί στην περιοχή της Τάλας.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ στην Πάφο, Μάριο Ιγνατίου, οι φλόγες, πλησίαζαν επικίνδυνα τις αυλές και τις στέγες δεκάδων σπιτιών.

Όπως θα δείτε στο βίντεο, οι ρίψεις νερού πραγματοποιήθηκαν σε εξαιρετικά μικρό ύψος, με τα εναέρια μέσα να επιχειρούν σχεδόν πάνω από τις στέγες για να προστατέψουν τις περιουσίες των κατοίκων.

