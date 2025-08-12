Υπό έλεγχο είναι η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή ανάμεσα στην Τάλα και τον Άγιο Νεόφυτο θέτοντας σε άμεση επιφυλακή της δυνάμεις πυρόσβεσης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ξηρά χόρτα σε πλαγιά βουνού κοντά σε κατοικίες. Ανταποκρίθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστικούς Σταθμούς πόλης και επαρχίας Πάφου και έγιναν ρίψεις από δύο πτητικά μέσα για προστασία κατοικιών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής Ανδρέα Κεττή, κατέκαυσε συνολικά 3 δεκάρια από ξηρά χόρτα.

Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις πυρόσβεσης.

Τα αίτια θα διερευνηθούν σε συνεργασία με την Αστυνομία.

