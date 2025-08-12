Εφόσον οι τάσεις που καταγράφηκαν συνεχίσουν, αναμένεται η μείωση των ποσοστών όλων των παραδοσιακών κομμάτων, ενώ, αναμένεται «σίγουρη εισδοχή» του ΑΛΜΑ στη Βουλή, ενδεχομένως και του ΒΟΛΤ, σύμφωνα με το Βαρόμετρο της Cypronetwork για την πρόθεση ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές του 2026 και τις προκαταρκτικές τάσεις των επόμενων Προεδρικών.

Οδυσσέας Μιχαηλίδης και Νίκος Χριστοδουλίδης καταγράφουν τις ψηλότερες συνολικές αναφορές, που κατά την άποψη του κοινού, θα είναι υποψήφιοι για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

Η Cypronetwork, σε δελτίο Τύπου, σημειώνει ότι το Βαρόμετρό της, που διεξάχθηκε τις τρεις τελευταίες εβδομάδες του Ιουλίου μέσω προσωπικών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων, καταγράφει «σημαντικά συμπεράσματα», τόσο ενόψει των Βουλευτικών όσο και των Προεδρικών Εκλογών του 2028.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, πρώτος σε αυθόρμητες αναφορές, που κατά την άποψη του κοινού, θα είναι υποψήφιος για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές είναι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης (32%) ακολουθούμενος από τους Νίκο Χριστοδουλίδη (27%) και Αννίτα Δημητρίου (22%) και έπονται, Αβέρωφ Νεόφυτου (21%), Φαίδωνας Φαίδωνος (14%) και Ανδρέας Βύρας (10%).

Νίκος Χριστοδουλίδης και Οδυσσέας Μιχαηλίδης καταγράφουν τις ψηλότερες συνολικές αναφορές (με 52% και 51% αντίστοιχα).

«Η εκτίμηση που επικρατεί ως προς το ποιοι θα περάσουν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, ευνοεί τους Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Αννίτα Δημήτριου, ενώ με διαφορά αναπνοής ακολουθούν οι Νίκος Χριστοδουλίδης και Αβέρωφ Νεόφυτου», αναφέρεται.

Διαβάστε επίσης: Θεμιστοκλέους: Τεράστιες ευθύνες Αναστασιάδη στο Κυπριακό

Σε σχέση με το ποια κριτήρια θα επέλεγαν να ψήφιζαν κάποιο κόμμα στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, 16% των ερωτηθέντων είπε θα ψηφίσει κάποιο νέο σχηματισμό ενώ το 17% είπε οτιδήποτε εκτός των παραδοσιακών κομμάτων.

«Διαφωνεί στη δήλωση ότι ‘‘θα ψηφίσει με βάση το κόμμα που παραδοσιακά ψηφίζει’’ 1 στους 2 ψηφοφόρους ή με βάση το συνολικό ψηφοδέλτιο του κόμματος’’», προστίθεται.

Αναφέρεται ακόμη ότι, ένας στους δύο (46%) δηλώνει ότι θα ψηφίσει ‘‘με βάση την εκτίμηση του για τη συνέπεια και σοβαρότητα των κομμάτων’’ και σχεδόν 6 στους 10 ‘‘με βάση τους υποψηφίους που γνωρίζει και εμπιστεύεται’’.

Ως προς την πρόθεση ψήφου, σημειώνεται ότι ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ καταγράφουν τα ψηλότερα ποσοστά με το ΑΚΕΛ να προηγείται με 17% και μόνο 1% διαφορά από τον ΔΗΣΥ. «Το ΕΛΑΜ παραμένει σταθερά στην 3η θέση (με 13%) ακολουθούμενο από το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και το ΔΗΚΟ που κατατάσσεται στην 5η θέση με 6%», προστίθεται.

ΕΔΕΚ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ, ΒΟΛΤ και ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ καταγράφουν από 2% και ΔΗΠΑ και Κόμμα για τα Ζώα 1%, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

«Εφόσον οι τάσεις που καταγράφηκαν συνεχίσουν, αναμένεται η μείωση των ποσοστών όλων των παραδοσιακών κομμάτων, μάχη για την πρωτιά μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, σοβαρή άνοδος των ποσοστών του ΕΛΑΜ και σίγουρη εισδοχή του ΑΛΜΑΤΟΣ στη Βουλή», αναφέρεται.

Καταλήγει ότι, «ΕΔΕΚ και ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ εύκολα ή δύσκολα φαίνεται να τα καταφέρνουν να παραμείνουν στη Βουλή, σε αντίθεση με τη ΔΗΠΑ, ενώ ενδεχομένως στη νέα Βουλή να βρίσκεται και το ΒΟΛΤ».

Πηγή: ΚΥΠΕ