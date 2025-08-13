Η Αστυνομία διενήργησε χθες βράδυ αναπαράσταση του τροχαίου στη λεωφόρου Λάρνακος στη Λευκωσία, όπου στις 29 Ιουλίου έχασε τη ζωή του ο 20χρονος Κυριάκος Αντωνίου .

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από το περίπτερο "Μάρω" μέχρι τον κυκλικό κόμβο Πανεπιστημίου και από τις δύο κατευθύνσεις.

Η ίδια λεωφόρος είχε ξανακλείσει για την τροχαία κίνηση και στις 31 Ιουλίου, στο πλαίσιο των εξετάσεων της Αστυνομίας για τη θανατηφόρα σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις εξετάσεις διαφάνηκε ότι η ταχύτητα που οδηγούσε αντιστοιχεί στο πιο κάτω βίντεο.

Πηγή: ΡΙΚ