«Τεράστιες ευθύνες» στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη για το Κυπριακό, καταλογίζει ο πρώην Υπουργός στην Κυβέρνηση Κληρίδη, Κώστας Θεμιστοκλέους, με αφορμή τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για επιστολή του κ. Αναστασιάδη στην Πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας ο "Φιλελεύθερος" στην επιστολή του ο κ. Αναστασιάδης αναφερόμενος στην ηγεσία του ΔΗΣΥ, «διαπιστώνει υιοθέτηση των τουρκικών αφηγημάτων στο Κυπριακό και κυρίως για όσα έγιναν στο Κραν Μοντανά», ενώ δηλώνει «απογοητευμένος για την αποστασιοποίηση από τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης του».

«Ο κ. Αναστασιάδης εξακολουθεί να έχει τη ψευδαίσθηση ότι κάνοντας συνεχώς τη δήλωση ότι "υιοθετείτε τα Τουρκικά αφηγήματα στο Κυπριακό" θα απαλλαγεί από τις τεράστιες ευθύνες που έχει προσωπικά για την κατρακύλα που πήρε το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τόπος», αναφέρει ο κ. Θεμιστοκλέους σε ανακοίνωσή του.

Υποστηρίζει ότι ο κ. Αναστασιάδης σε μυστική συνάντηση με τον κ. Τσαβούσογλου, «είπε περίπου τα εξής: η λύση της Ομοσπονδίας δεν είναι εφικτή. Πάω πίσω στην Κύπρο, θεωρώ ότι θα επανεκλεγώ και θα ξαναβρεθούμε να συζητήσουμε σε άλλη βάση. Η άλλη βάση την οποία ξεκαθάρισε ήταν διχοτομική στην παλιά αξίωση του Ραούφ Ντενκτάς για δύο κράτη», ισχυρίζεται ο κ. Θεμιστοκλέους.

Σε σχέση με την οικονομία, ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρει ότι δεν θα αρνηθεί «τις όποιες επιτυχίες του κ. Αναστασιάδη» αλλά προσθέτει ότι «δημόσια υποστήριζε την πρόταση της Ευρώπης για το περιορισμένο κούρεμα και στο παρασκήνιο εργάστηκε για να περάσει από τη Βουλή αυτό που όλοι ξέρουμε και μας οδήγησε σε τόσα δεινά».

