Εξαιρετικά είναι πλέον τα νερά κολύμβησης και στην παραλία Αγίας Βαρβάρας στην περιοχή Αγίου Τύχωνα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Οπως σημειώνει το Τμήμα, η ποιότητα του νερού κολύμβησης ανακοινώθηκε βάσει των αποτελεσμάτων των πρόσφατων μικροβιολογικών αναλύσεων.

Αναφέρει επίσης ότι έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες προληπτικές ενέργειες σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Αρχές Τοπικής αυτοδιοίκησης, Υγειονομικές Υπηρεσίες και Γενικό Χημείο του Κράτους), για τη διασφάλιση της προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και σημειώνει ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι των υδάτων κολύμβησης σε παγκύπριο επίπεδο για τη διασφάλιση της ποιότητάς τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ