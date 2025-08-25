Με προδικαστική ένσταση άρχισε η διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο συνέρχεται ως Ακυρωτικό Δευτεροβάθμιο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΔΣ), για την εξέταση της ένστασης που καταχώρησε στις 8 Ιουλίου η Ντόρια Βαρωσιώτου σε σχέση με τον τερματισμό του διορισμού της στη θέση επαρχιακού δικαστή.

Συγκεκριμένα, ο συνήγορος υπεράσπισης της Ντόριας Βαρωσιώτου, Αχιλλέας Δημητριάδης, έθεσε θέμα σύνθεσης του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου. Επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «η σημερινή σύνθεση πάσχει, επειδή τρία μέλη του Συνταγματικού ήταν μέλη του μεταβατικού Συμβουλίου και έχουν πάρει μέρος στην υπόθεση. Είναι ένα δομικό πρόβλημα, απότοκο της μεταρρύθμισης. Είναι απομεινάρι, κάποιοι που ήταν στο μεταβατικό Συμβούλιο σήμερα είναι στο Συνταγματικό και θα εκφράσουν θέση για το επίδικο ζήτημα υπό διαφορετικό καπέλο».

Από πλευράς του το πρόεδρος του Ανώτατου διερωτήθηκε γιατί γίνεται αναφορά σε τρία μέλη και όχι πέντε. Εξήγησε ότι ο διορισμός της Βαρωσιώτου έγινε από το σύνολο των μελών του Ανώτατου.

Όταν ο Αχιλλέας Δημητριάδης ανέφερε ότι ήταν πέντε τα μέλη αλλά τα δύο εξαιρέθηκαν, ο πρόεδρος του Ανώτατου επεσήμανε ότι «δεν έχει να κάνει με τους τρεις μόνο αλλά και με τους πέντε. Δεν είναι μόνο όσοι έπαιρναν τις συνεντεύξεις».

Στη συνέχεια, ο συνήγορος υπεράσπισης της Βαρωσιώτου έκανε ονομαστική αναφορά σε τρία μέλη του Ανώτατου. Τον πρόεδρο Λιάτσο, τον Σάντη και τον Οικονόμου. Πρόσθεσε δε ότι επειδή το Ανώτατο δικαστικό Συμβούλιο δεν έδωσε έγγραφη προειδοποίηση είναι ακαριαίο για την υπόθεση.

Το Δικαστήριο μετά από διακοπή απεφάνθη ότι δεν μπορεί να συνεχίσει η διαδικασία επί της ουσίας και δεν θα εξεταστεί το προδικαστικό αίτημα και η ένσταση καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα το οποίο θα παραμείνει προς απόφαση τον Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Βαρωσιώτου είχε διοριστεί από την 1η Ιουλίου του 2023 προσωρινά ως δικαστής, ωστόσο, με απόφασή του το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ) δεν προχώρησε στη μονιμοποίησή της, αφού έκρινε ότι δεν πληροί τα κριτήρια, τερματίζοντας τον διορισμό της.

Στις 23 Ιουλίου το ΑΔΔΣ είχε απορρίψει αίτημα της κ. Βαρωσιώτου για επιστροφή στη θέση της, αφού έκρινε ότι υπό τις συνθήκες η έκδοση διατάγματος για εφαρμογή της αναστολής που ζητήθηκε από τον δικηγόρο της, Αχιλλέα Δημητριάδη, θα προέκρινε αποτέλεσμα της ένστασης ή ουσιαστικού μέρους της, κάτι που, όπως υπέδειξε το Δικαστήριο, δεν είναι επιτρεπτό στο ενδιάμεσο στάδιο.

Επί της ένστασης της κ. Βαρωσιώτου το ΑΔΣ κατέθεσε ένσταση και ήδη οι δυο πλευρές έχουν καταθέσει γραπτώς μακροσκελείς αγορεύσεις, οι οποίες βρίσκονται ενώπιον του ΑΔΔΣ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ντόρια Βαρωσιώτου είχε εκδόσει πόρισμα για τον θάνατο του Θανάση Νικολάου, καταλήγοντας, με βάση την επιστημονική μαρτυρία, πως ο 26χρονος εθνοφρουρός δολοφονήθηκε και δεν αυτοκτόνησε.

