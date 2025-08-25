Αρχίζει σήμερα στις 0930 το πρωί η διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο συνέρχεται ως Ακυρωτικό Δευτεροβάθμιο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΔΣ), για την εξέταση της ένστασης που καταχώρησε στις 8 Ιουλίου η Ντόρια Βαρωσιώτου σε σχέση με τον τερματισμό του διορισμού της στη θέση επαρχιακού δικαστή.

Η κ. Βαρωσιώτου είχε διοριστεί από την 1η Ιουλίου του 2023 προσωρινά ως δικαστής, ωστόσο, με απόφασή του το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ) δεν προχώρησε στη μονιμοποίησή της, αφού έκρινε ότι δεν πληροί τα κριτήρια, τερματίζοντας τον διορισμό της.

Στις 23 Ιουλίου το ΑΔΔΣ είχε απορρίψει αίτημα της κ. Βαρωσιώτου για επιστροφή στη θέση της, αφού έκρινε ότι υπό τις συνθήκες η έκδοση διατάγματος για εφαρμογή της αναστολής που ζητήθηκε από τον δικηγόρο της, Αχιλλέα Δημητριάδη, θα προέκρινε αποτέλεσμα της ένστασης ή ουσιαστικού μέρους της, κάτι που, όπως υπέδειξε το Δικαστήριο, δεν είναι επιτρεπτό στο ενδιάμεσο στάδιο.

Επί της ένστασης της κ. Βαρωσιώτου το ΑΔΣ κατέθεσε ένσταση και ήδη οι δυο πλευρές έχουν καταθέσει γραπτώς μακροσκελείς αγορεύσεις, οι οποίες βρίσκονται ενώπιον του ΑΔΔΣ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ντόρια Βαρωσιώτου είχε εκδόσει πόρισμα για τον θάνατο του Θανάση Νικολάου, καταλήγοντας, με βάση την επιστημονική μαρτυρία, πως ο 26χρονος εθνοφρουρός δολοφονήθηκε και δεν αυτοκτόνησε.

Πηγή: ΚΥΠΕ