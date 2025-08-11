Ανακοίνωση εξέδωσε το ΚΣΕΔ για τραυματισμένο πρόσωπο στην περιοχή των θαλασσινών σπηλιών Αγίας Νάπας.

Όπως αναφέρει, στις 11 Αυγούστου 2025 και ώρα 17:20, το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ», κατόπιν λήψης πληροφορίας η οποία αφορούσε σε τραυματισμένο άτομο μετά από πτώση στην περιοχή των θαλασσινών σπηλιών Αγίας Νάπας.

Το ΚΣΕΔ κινητοποίησε άμεσα προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Ο τραυματίας ανασύρθηκε από προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμμοχώστου και παραλήφθηκε από το ασθενοφόρο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Με αφορμή το πιο πάνω περιστατικό, το ΚΣΕΔ υπενθυμίζει ξανά στο κοινό ότι, η προσέγγιση και οι βουτιές στο σημείο των "θαλασσινών σπηλιών" στο Κάβο Γκρέκο απαγορεύονται αυστηρά, καθότι σύμφωνα με επιθεώρηση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, το έδαφος έχει κριθεί ως επικίνδυνο λόγω αυξημένης διάβρωσης.

