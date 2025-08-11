Δόθηκε στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού – Πάφου, ο οποίος είχε κλείσει νωρίτερα λόγω οδικής σύγκρουσης. Η τροχαία κίνηση διεξάγεται κανονικά.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας, μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα.

