Στις 25/6/2025, μέλη της ΥΚΑΝ του Αεροδρομίου Πάφου σε συνεργασία με λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των κοινών ενεργειών για αποτροπή της εισαγωγής ναρκωτικών στη Κύπρο, ανέκοψαν για έλεγχο αποσκευών 19χρονη επιβάτιδα, η οποία αφίχθηκε από τρίτη χώρα μέσω άλλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων.

Κατά τον ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο της αποσκευής διαφάνηκε ότι ενδεχομένως να περιέχει ναρκωτικές ουσίες και για τον λόγο αυτό οι Τελωνειακοί λειτουργοί προχώρησαν σε φυσικό έλεγχο της αποσκευής. Κατά τον φυσικό έλεγχο εντοπίστηκαν 40 συσκευασίες βάρους περίπου 600γρ η κάθε μία με περιεχόμενο ξηρή φυτική ύλη που διαπιστώθηκε ότι ήταν κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 24 κιλών.

Η επιβάτιδα συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα και η αποσκευή με τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων.

Αργότερα, τόσο η επιβάτιδα όσο και τα ναρκωτικά, παραδόθηκαν στην ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Πάφου) για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

