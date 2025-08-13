Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε διαδικτυακή συνάντηση να εργαστεί για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία που θα προστατεύει τα ευρωπαϊκά και ουκρανικά συμφέροντα ασφαλείας.

Μιλώντας ενόψει της συνάντησης της Παρασκευής μεταξύ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Μερτς ανέφερε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί επί εδαφικών ζητημάτων, αλλά «η νομική αναγνώριση της ρωσικής κατοχής δεν τίθεται προς συζήτηση».

Ειδικότερα, ο Γερμανός καγκελάριος έθεσε πέντε βασικές αρχές: «Η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι», «θέλουμε η εκεχειρία να είναι το πρώτο βήμα», «η Ουκρανία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί εδαφικά ζητήματα, αλλά η νομική αναγνώριση των ρωσικών κατοχών δεν τίθεται σε συζήτηση», «απαιτούνται ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο, με τις δυνάμεις ασφαλείας της Ουκρανίας να παραμένουν» και «οι διαπραγματεύσεις να αποτελούν μέρος διατλαντικής στρατηγικής η οποία θα επικεντρώνεται στην ισχυρή υποστήριξη της Ουκρανίας στην απαραίτητη πίεση σε βάρος της Ρωσίας».

«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εργαστούν τώρα για μια ειρήνη στην Ουκρανία που θα διασφαλίζει τα ευρωπαϊκά και ουκρανικά συμφέροντα, μπορούν να υπολογίζουν στην πλήρη στήριξή μας σε αυτή την προσπάθεια», δήλωσε ο Μερτς στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Στην Αλάσκα, τα ζητήματα ασφάλειας της Ευρώπης και της Ουκρανίας πρέπει να προστατευθούν», τόνισε ο Μερτς στη συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε με τον Τραμπ.

Ο Μερτς τόνισε ότι σε οποιαδήποτε συμφωνία «η κατάπαυση του πυρός πρέπει να προηγηθεί», ενώ πρόσθεσε ότι Τραμπ «σε μεγάλο βαθμό συμμερίζεται» τις απόψεις των Ευρωπαίων σε αυτό το ζήτημα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα «να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία».

Ζελένσκι: Ο Πούτιν «μπλοφάρει»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι ελπίζει οι συνομιλίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν αυτή την εβδομάδα να επικεντρωθούν στην επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός. Παράλληλα, προειδοποίησε τον Τραμπ ότι ο Ρώσος πρόεδρος «μπλοφάρει» ως προς την πρόθεσή του να τερματίσει τον πόλεμο.

«Είπα στον Αμερικανό πρόεδρο και σε όλους τους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι ο Πούτιν μπλοφάρει», δήλωσε ο Ζελένσκι σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Προσπαθεί να ασκήσει πίεση πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα σε όλα τα σημεία του ουκρανικού μετώπου. Η Ρωσία προσπαθεί να δείξει ότι μπορεί να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία». Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι επιθυμεί μια τριμερή συνάντηση, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να διεξάγονται συνομιλίες για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι «πρέπει να υπάρξει πρώτα κατάπαυση του πυρός και μετά εγγυήσεις ασφαλείας – πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας».

«Και, παρεμπιπτόντως, ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε τη στήριξή του σε αυτό», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι «η Ρωσία δεν μπορεί να έχει βέτο στις ευρωπαϊκές ή τις νατοϊκές προοπτικές της Ουκρανίας», θέτοντας τις βασικές του προϋποθέσεις για ειρήνη.

Επανέλαβε ότι η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της θέλουν ένα πράγμα: «Ειρήνη στην Ουκρανία, ειρήνη στην Ευρώπη».

«Οι κυρώσεις πρέπει να ενισχυθούν αν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Αλάσκα», σημείωσε.

Φον ντερ Λάιεν: Ενισχύεται το κοινό μέτωπο Ευρώπης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει τη μεταξύ τους σύμπλευση όσον αφορά την Ουκρανία.

«Είχαμε μια πολύ καλή συνομιλία», έγραψε στην πλατφόρμα X, μετά τη συμμετοχή της στη διαδικτυακή συνάντηση.

«Σήμερα, η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ενίσχυσαν το κοινό έδαφος για την Ουκρανία», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «θα παραμείνουμε σε στενό συντονισμό. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από εμάς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Μακρόν: Ο Τραμπ θέλει κατάπαυση του πυρός

«Η βούληση των ΗΠΑ» είναι να «επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός» στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαν ο ίδιος μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, δύο ημέρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

«Τα εδαφικά ζητήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ουκρανίας δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, θα διαπραγματευτούν μόνο από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, μιλώντας από την θερινή του κατοικία στο Φορ ντε Μπρεγκανσόν, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Δεν υπάρχουν σήμερα στο τραπέζι σοβαρά σχέδια ανταλλαγής εδαφών», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Μιλώντας για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνάντησης που θα φέρει στο ίδιο τραπέζι τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ελπίδα να μπορέσει να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη, «σε μια ουδέτερη χώρα αποδεκτή από όλες τις πλευρές», σύμφωνα με το AFP.

Ρούτε: «Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο της Ρωσίας»

Μετά τη διαδικτυακή σύνοδο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραμένουν ενωμένοι στην αποφασιστικότητά τους να τερματίσουν τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

«Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο της Ρωσίας», τόνισε ο Ρούτε, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμησή του για την «ηγεσία και τον στενό συντονισμό του προέδρου Τραμπ με τους συμμάχους» ενόψει της συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή.

