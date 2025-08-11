Σε επιτάχυνση των μέτρων της Κυβέρνησης για αντιμετώπισης της λειψυδρίας και εγκατάσταση νέων μονάδων αφαλάτωσης ως το επόμενο καλοκαίρι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η αντιμετώπιση του χρόνιου και εντεινόμενου προβλήματος της λειψυδρίας παραμένει στο επίκεντρο, με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος μέτρων, που δίνουν προτεραιότητα στην άμεση και αποτελεσματική υλοποίησή τους από την Κυβέρνηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη.

«Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις των αρμοδίων τμημάτων του Υπουργείου, συντονισμό αρμόδιων φορέων και αξιοποίηση διεθνών συνεργασιών, η Κυβέρνηση προχωρεί στην υλοποίηση των μέτρων που έχουν δρομολογηθεί», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι ως αποτέλεσμα της πολιτικής βούλησης και των ταχέων αντανακλαστικών της Κυβέρνησης υπήρξε επιτάχυνση των διαδικασιών και η τροχοδρόμηση της εγκατάστασης τεσσάρων Κινητών Μονάδων Αφαλάτωσης.

«Ήδη, ως αποτέλεσμα των στενών διακρατικών σχέσεων που αξιοποίησε η Κυβέρνηση, οι 12 από τις 13 μονάδες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έχουν λειτουργήσει στον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό της ΑΗΚ στη Μονή», αναφέρεται.

Παράλληλα, λειτουργεί ήδη κανονικά η πρώτη μονάδα στην Κισσόνεργα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εγκαταστάσεις σε Γαρύλλη και στο Λιμάνι Λεμεσού, με συνολική ενίσχυση κατά 20.000 κ.μ./ημέρα για την επαρχία Λεμεσού, προσθέτει το Υπουργείο.

Η Κυβέρνηση, παράλληλα, επικεντρώνεται στη δημιουργία επιπλέον κινητών μονάδων αφαλάτωσης σε Λεμεσό, Λάρνακα και Αμμόχωστο, με στόχο την ολοκλήρωση τους μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Παράλληλα έχουν εξασφαλιστεί €13,5 εκ. για έργα μείωσης απωλειών νερού. Όπως αναφέρεται, οι πόροι αυτοί διοχετεύονται σε Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης και κοινότητες, ενισχύοντας τις υποδομές σε όλη την επικράτεια.

Ταυτόχρονα, εφαρμόζεται Σχέδιο Χορηγιών ύψους €3,0 εκ. για μικρές ιδιωτικές μονάδες αφαλάτωσης, με θετικά αποτελέσματα κυρίως στον ξενοδοχειακό και κατ' επέκταση στον τουριστικό τομέα.

Αξιοποιώντας την καινοτόμα γνώση των Κέντρων Αριστείας, και συγκεκριμένα με τη συνεργασία του Κέντρου Αριστείας «Κοίος», τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή «Σταγονο-μετρώ», το οποίο στοχεύει να συμβάλει στη μείωση της σπατάλης νερού στα νοικοκυριά αλλά και στην καλλιέργεια υδατικής συνείδησης.

«Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας παραμένει για την Κυβέρνηση στρατηγική προτεραιότητα, που συνδέεται με την καθημερινότητα των πολιτών, τη γεωργία, τον τουρισμό και την εθνική ασφάλεια», αναφέρεται.

Ακόμη και με την υλοποίηση όλων των τεχνικών μέτρων, σημειώνεται, η καλλιέργεια κουλτούρας εξοικονόμησης και υπευθυνότητας παραμένει στο επίκεντρο.

«Η προσπάθεια συνεχίζεται με συνεργασίες και σεβασμό στις μελλοντικές γενιές. Στόχος η διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης του πολυτιμότερου φυσικού πόρου – του νερού», καταλήγει η ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης: ΤΑΥ: Η Ένωση Κοινοτήτων χαιρετίζει την κάλυψη κόστους αγοράς-μεταφοράς νερού

Πηγή: ΚΥΠΕ