Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόσφατη απόφαση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) να καλύψει τα έξοδα αγοράς και μεταφοράς πόσιμου νερού με βυτιοφόρα προς κοινότητες που αντιμετωπίζουν έκτακτο πρόβλημα λειψυδρίας λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και καλεί τις επηρεαζόμενες κοινότητες να προσκομίζουν στα κατά τόπους Επαρχιακά γραφεία του ΤΑΥ όλα τα σχετικά τιμολόγια, καθώς και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των βυτιοφόρων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες.

Σε ανακοίνωση της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, αναφέρεται ότι σύμφωνα με ενημέρωση που απέστειλε το ΤΑΥ προς την Ένωση Κοινοτήτων, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα παροχής πόσιμου νερού, το κράτος θα αναλαμβάνει το πλήρες κόστος τόσο της αγοράς όσο και της μεταφοράς του νερού στις υδατοδεξαμενές των κοινοτήτων. Το μέτρο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο έκτακτης χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση προβλημάτων υδατοπρομήθειας, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου στις 26 Μαρτίου 2025, αναφέρεται περαιτέρω στην ανακοίνωση.

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί ουσιαστική στήριξη για τις Κοινότητες, ιδίως ενόψει των αυξημένων αναγκών της θερινής περιόδου.

Διαβάστε επίσης: Η φωτεινή Σελήνη θα εμποδίζει την ορατότητα των Περσείδων φέτος

Πηγή: ΚΥΠΕ